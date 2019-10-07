اشتغلت مع عمرو دياب.. سارة الطباخ تتحدث عن مسيرتها الفنية فى ندوة صدى البلد

تحدثت سارة الطباخ عن مسيرتها الفنية من خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد، وقالت أنا خريجة إدارة أعمال وأعمل دكتورة في الجامعة وأدرس تسويق وإعلام، ثم عملت بشركات عالمية ثم انتقلت كرئيس قطاع التسويق في شركة روتانا وهذا بداية عملي في التسويق والترفيه، ثم تعرفت علي الهضبة عمرو دياب وعملت معه ثم مع المطربة شيرين عبد الوهاب ثم انتقلت إلى العمل في قناة الحياة ثم النهار وأخيرا أنشأت شركة إنتاج خاصة بي.



يذكر أن سارة حاصلة على درجة الماجستير، والدكتوراه، في مجال التسويق، حيث إنها درست في الجامعة نفس المجال.