ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك واف سي مصر .. فيديو

ترتيب الدورى المصرى



نتائج مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري











وفاز فريق المقاولون العرب بهدف نظيف أمام طلائع الجيش كما فاز فريق الإسماعيلي أمام الجونة بهدف نظيف، بينما حقق فريق بيراميدز فوز رائع برباعية أمام إنبي في الجولة الأولى لـ الدوري المصري.



وفاز فريق الإنتاج الحربي بثلاثية أمام فريق اف سي مصر كما فاز فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام فريق أسوان في الجولة الأولى لـ الدوري المصري.



نتائج مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري



تعادل فريق حرس الحدود أمام وادي دجلة بهدفين لكل فريق كما تعادل انبي وطلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لـ الدوري المصري.



وتعادل فريق المقاولون العرب بهدفين على فريق سموحة بينما سيطر التعادل السلبي بين نادي مصر وأسوان في الجولة الثانية لـ الدوري المصري.



وفاز فريق الاتحاد السكندري بهدف أمام فريق الجونة كما فاز المصري البورسعيدي علي الاسماعيلي بثلاثه أهداف مقابل هدف كما فاز النادي الأهلي برباعية أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية لـ الدوري المصري.



وفاز نادي بيراميدز على طنطا بهدفين مقابل هدف كما فاز نادي الزمالك بهدف نظيف أمام فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية لـ الدوري المصري.





نتائج مباريات الجولة الثالثة في الدوري المصري



فاز فريق سموحة بهدفين مقابل هدف أمام إنبي بينما حقق النادي الأهلي فوز ساحق أمام أسوان بخماسية مقابل هدف وفاز فريق المقاولون العرب بهدف على الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة لـ الدوري المصري.



وفاز فريق الإسماعيلي على وادي دجلة بهدف نظيف كما فاز فريق الاتحاد السكندري على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة لـ الدوري المصري.

وفاز فريق المقاولون العرب بهدف نظيف أمام طلائع الجيش كما فاز فريق الإسماعيلي أمام الجونة بهدف نظيف، بينما حقق فريق بيراميدز فوز رائع برباعية أمام إنبي في الجولة الأولى لـوفاز فريق الإنتاج الحربي بثلاثية أمام فريقكما فاز فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام فريق أسوان في الجولة الأولى لـتعادل فريق حرس الحدود أمام وادي دجلة بهدفين لكل فريق كما تعادل انبي وطلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لـوتعادل فريق المقاولون العرب بهدفين على فريق سموحة بينما سيطر التعادل السلبي بين نادي مصر وأسوان في الجولة الثانية لـوفاز فريق الاتحاد السكندري بهدف أمام فريق الجونة كما فاز المصري البورسعيدي علي الاسماعيلي بثلاثه أهداف مقابل هدف كما فازبرباعية أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية لـوفاز ناديعلى طنطا بهدفين مقابل هدف كما فازبهدف نظيف أمام فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية لـ

تختتم مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة لـ بطولةالممتاز، حيث تنطلق عدة مباريات اليوم وهيبالإضافة لـومع اقتراب انتهاء مباريات الجولة الثالثة يرصد موقع صدى البلدويتصدرالجدول برصيد 9 نقاط عقب الفوز أمام فرق أسوان وسموحة والإنتاج الحربي ويليه فريق المقاولون العرب برصيد 7 نقاط ويليه فريق بيراميدز برصيد 6 نقاط ويليهمابرصيد 6 نقاط.وجاءعلى النحو التالي :واجه فريق حرس الحدود نظيره المصري البورسعيدي حيث سيطر التعادل على المباراة التي أقيمت على ملعب السويس.بينما تعرض فريق وادي دجلة للهزيمة أمام طنطا، ونجح أبناء السيد البدوي في تسجيل هدف قاتل، أحرزه إسلام فؤاد في الدقيقة 88 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى لـوحققالفوز على سموحة بهدف نظيف على ملعب برج العرب كما فازعلى الإتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى لـ