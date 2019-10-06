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رياضة

اخبار الرياضة.. مدة غياب محمد صلاح.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك.. فايلر يصدم لاعبي الأهلي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:35 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:

تفاصيل إصابة محمد صلاح نجم ليفربول.. تعرف على مدة غيابه
تلقى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، أنباء جيدة بشأن الإصابة التى تعرض لها فى المباراة التى أقيمت بين فريقه ليفربول وليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك
أكد مرتضى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الأسبوع الجاري يحمل أخبارًا سعيدة لجماهير القلعة البيضاء.

فايلر يصدم لاعبي الأهلي
تراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه بمنح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب الفوز على أسوان بخماسية في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدورى.

رمضان صبحي ومصطفي محمد على رأس قائمة المنتخب الأولمبي لوديتي جنوب أفريقيا
أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي، قائمة بأسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لوديتي جنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالي.

أول قرار من حسام البدري بعد إصابة عمرو السولية
استقر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، على عدم استدعاء بديل لنجم النادي الأهلي المصاب عمرو السولية.

صالح جمعة في عيون مدرب الأهلي.. تفاصيل مثيرة
كشفت مصادر خاصة أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا ينظر كثيرًا في أزمات صالح جمعة لاعب الوسط.

شاهد.. الظهور الأول للوافد الجديد لجهاز الأهلي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهور الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي لأول مرة داخل القلعة الحمراء بعد قرار إعادته من جديد لفريق الكرة.

الزمالك يتراجع عن بيع جنش ويكتفى بالعقوبة المالية
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاكتفاء بتوقيع عقوبة مادية على محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض، على خلفية الأزمة الأخيرة.

حدث سعيد لـ محمود تريزيجيه قبل انطلاق معسكر منتخب مصر
تلقى محمود تريزيجيه نجم منتخبنا الوطنى المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزى خبرا سارا قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه غدا باستاد القاهرة.

ريال مدريد يكشف حجم إصابة توني كروس
كشف نادي ريال مدريد الإسباني، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه الألماني توني كروس، نجم وسط الفريق، خلال مواجهة الميرنجي وغرناطة، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

أحمد موسى يسابق الزمن للمشاركة مع النصر في موقعة الهلال
كشف تقرير صحفي، اليوم، الأحد، موقف اللاعب النيجيري أحمد موسى، نجم النصر السعودي، من المشاركة أمام الهلال، ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).
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