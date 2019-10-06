145 مليون جنيه لإحلال وتجديد 156 كوبري على المجاري المائية في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة بدء اعمال رفع كفاءة وتطوير واحلال وتجديد 156 كوبرى على المجاري المائية تقع معظمها على مداخل القرى بنطاق المحافظة بتكلفة اجمالية تبلغ 145 مليون جنية بالمشاركة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة البحيرة ستعمل على خدمة اكثر من 3 مليون مواطن من ابناء القرى بنطاق المحافظة وتسهيل الحركة المرورية وانتقال الحاصلات الزراعية والربط بين تلك القرى والمراكز والمدن .



وقرر المحافظ تشكيل لجنة من مديرية الطرق والكباري والموارد المائية والري والمكتب الهندسي بالمحافظة والوحدات المحلية تحت اشراف المهندس السكرتير العام للمحافظة لاختيار الكباري الاكثر احتياجا والتى قد تسبب خطورة على حياة الموطنين للبدء فورا فى تنفيذ تلك الاعمال خلال المرحلة الاولى لتلبية احتياجات الموطنين والتى انتهت الى وجود عدد 63 كوبرى تحتاج اعمال التطوير ورفع الكفاءة .



واعتمد المحافظ 20 مليون جنية من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة لنشاط الكبارى عن العام المالى الحالى 2019/2020 بالاضافة الى اعتماد 20 مليون جنية اخريين من وزارة الموارد المائية والرى للبدء فورا فى اعمال رفع كفاءة وتطوير عدد 49 كوبرى بالاضافة الى احلال وتجديد عدد 14 كوبرى اخرى تقع على المجارى المائية بمداخل قرى المحافظة كمرحلة اولى



من جانبه أشار مدير عام الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة انه تم موافاة وزارة الموارد المائية والري بمبلغ 10 مليون جنية من الاعتمادات المخصصة للمحافظة للبدء فورا فى تنفيذ تلك الاعمال وقامت الادارة العامة للتوسع الافقى بوزارة الموارد المائية والرى باتخاذ الاجراءات القانونية للطرح والترسية لتنفيذ تلك الكباري خلال العام المالى

