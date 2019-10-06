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محافظات

بطل من بلادي.. أسرة عبد الحميد محمد عرفة الديب ابن اجا تطالب بتخليد ذكراه

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لن ينسى التاريخ رجال ضحوا من أجل هذا الوطن رجال تفخر بهم مصر.. رجال الكرامة والعزة والشرف وكما قدمت محافظات مصر شهداء كثيرون قدمت الدقهلية ايضا شهداء لن ينساهم التاريخ كالبطل أحمد حمدى والبطل إبراهيم الرفاعى، وهناك أبطال آخرون ربما لم تسلط عليهم الأضواء وكان لهم دور كبير.

هو البطل عبد الحميد محمد عرفة الديب' من مواليد قرية سماحة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية ولد في الاول من اغسطس عام ١٩٥١والده ( رحمه الله )كان من أعيان سماحة، ووالدته كانت ربة منزل مشهود لها بالاحترام وحسن تربية أولادها رحمها الله كان هو الأكبر ثم شقيق له رحمه الله ثم ٣ شقيقات".

حسن الخلق
وكان مشهود له في القرية كلها بحسن الخلق والتربية والتدين وكما قالوا عنه اقاربنا وأهل القرية ' ابن موت 'وبعد انتهاء تعليمه ذهب لأداء الخدمة العسكرية، التحق بسلاح المهندسين جندي مجند في مطار شاوه الحربي بالمنصورة، وكان كتوما جدا ولا يحكي لأسرته اي شئ عن أو الاستعداد للحرب بل كان يوهم اسرته واهله انه وزملاؤه يتدربون جيدا ليس أكثر وكان دائما يقول مصر باقية ودمائنا وأرواحنا فداها ".

وتروي شقيقته السيدة صافى قائلة: "في اخر شهر سبتمبر قبل الحرب بأيام وكان من المفترض ان تنتهى خدمته العسكرية ظل بالخدمة ولاحظنا أنه يضع في رقبة سلسلة مكتوب عليها اسمه ورقم السرية وفصيلة الدم . فسألته والدتى،' ليه لابس هذه السلسلة. هو فيه حرب ؟ ،"قال لها لا مفيش حرب ولا حاجة ودي أمور عادية ومفيش قلق اطمنى "، وكانت اخر مره نراه لأنه سافر وعقب سفره قامت الحرب . واستشهد يوم 9 أكتوبر الـ13 من رمضان في معركة المنصورة الجوية عن عمر يناهز ٢٢ عاما فقط ولم يتزوج".

وواصلت " عقب استشهاده علم أهل القرية والمركز ونحن لم نعلم كانوا متكتمين ولم يخبرونا ولكن والدتي .. كانت تشعر أنه استشهد، وعندما جاء تأكيد بخبر استشهاده، لم يسمح والدي رحمه الله عليه باي سيدة من اقاربنا ان تصرخ وقال لنا "اخوكم شهيد بطل راجل محدش يلبس اسود هو مع الشهداء والابرار ضحى عشان تضحك مش نبكى هو شهيد ويستاهل أن ينول هذه الشهادة، ومنذ استشهاد شقيقى ضربوا المثل بهذا التصرف لجميع أهل من استشهد من القرية والكل فعل ما فعلنا اخى شهيد مصر الذى ضحى بروحه ودمه من أجل مصر واتمنى من الرئيس السيسي أن تخلد ذكراه بإطلاق اسمه على مدرسة أو مركز شباب او نادى القرية أو المركز ".
بطل من بلادي.. أسرة عبد الحميد محمد عرفة الديب ابن اجا تطالب بتخليد ذكراه
بطل من بلادي.. أسرة عبد الحميد محمد عرفة الديب ابن اجا تطالب بتخليد ذكراه
بطل من بلادي.. أسرة عبد الحميد محمد عرفة الديب ابن اجا تطالب بتخليد ذكراه
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