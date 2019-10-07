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برلمان

لمواجهة غلاء الأسعار.. حملة لحزب الحركة الوطنية بالمنيا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
حملة الحركة الوطنية
حملة الحركة الوطنية لتخفيض اسعار اللحوم
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أسامة علي
دشن حزب الحركة الوطنية المصرية، في المنيا، حملة لتخفيض أسعار اللحوم ليصل سعرها إلى 80 جنيه، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بمكافحة الغلاء.

قال أحمد حسين الصياد أمين قطاع الاعمال بحزب الحركة الوطنية في المنيا أن هذه الحملة من أجل تخفيف الاعباء عن الأسر المصرية،وانه تم تخفيض سعر اللحوم البلدى ليصل إلى 80 جنية للكيلو حتى يستفيد من هذه الخطوة غالبية الأسر بقرية نزلة عبيد بالمنيا والتى تتكون من ألفى أسرة ويتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة.

وأكد الصياد أنه من المقرر دراسة تخفيض السعر ليصل إلى 70 جنية فقط للكيلو لحم بلدى، وذلك بناءا على تعليمات السيد الرئيس ومحاولة جاهدة لتخفيف الاعباء المعيشية.
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