سارة الطباخ: مهمتي إخراج المواهب إلى النور

قالت المنتجة سارة الطباخ أن سبب حماسها للعمل في مجال الإنتاج حبها الشديد للفن منذ طفولتها.



وأكدت خلال الندوة التي عقدتها بموقع صدى البلد أنها عملت في الإنتاج بجميع المجالات سواء في السينما مثل فيلم "365 يوم سعادة" للمخرج سعيد الماروق كما عملت أيضا في تسويق عدد كبير من البرامج كذلك تحمست لعدد كبير من المطربين الشباب وحرصت على إظهار مواهبهم للنور.



وقالت سارة الطباخ إنها تحرص عند الإنتاج أو إدارة أعمال أي موهبة أن تقدمها في البداية كمطرب فقط، ثم تظهر موهبته في التمثيل لاحقا، لأن أي فنان يحتل قاعدة كبيرة من الجماهيرية من خلال الغناء وهذه واحدة من الخطط التسويقية التي أحرص على القيام بها في شركتي.



من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة مي عمر مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة " ايرث برودكشن " لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة بعد صداقة طويلة بين الثنائي توجت بالعمل، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها خلال الفترة القادمة.