7 أعراض للإصابة بالتسمم .. تحذير المواطنين فى كفر الشيخ من تناول الفسيخ

حذرت إدارة الوبائيات والترصد بالطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المواطنين من شراء أي نوع من أنواع الأسماك المملحة "الفسيخ"، حتى المصنعة منزليًا، وخاصة في مراكز ومدن دسوق فوة مطوبس.



وقالت إدارة الوبائيات، خلال بيانلها: يجب التوجه إلى أقرب مستشفى حال تناول طعام الفسيخ خلال الـ 10 أيام الماضية مع ظهور الأعراض الآتية، زغللة ، ازدواج في الرؤية، صعوبة في البلع، وجفاف بالحلق، تنميل في عضلات الوجه وغطاء العين والرقبة أو الكتفين، ضيق في النفس، فشل في الوظائف التنفسية.



وأشار البيان إلى أن الأعراض الخاصة بالتسمم البوتيوليزم، "تسمم الفسيخ" تظهر بعد التناول بمتوسط من 12 إلى 36 ساعة، وقد تقل هذه الفترة إلى 8 ساعات أو تزيد إلى 10 أيام.



وكان الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قد وجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات الاشتباه بتسمم الفسيخ على مدار الساعة، برئاسة الدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي، وتضم الدكتورة شيماء عكاشة مدير الوبائيات والترصد، والدكتور ماهر الشربيني، مدير الأمراض المعدية، والدكتورة سمر خلف، مدير إدارة مراقبة الأغذية.