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أخبار البلد

في إطار مبادرة حياة كريمة.. أطفال السجينات تستكمل عملها بأسيوط

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:40 م
صدى البلد
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أماني نوار
تابعت "جمعية رعاية أطفال السجينات" تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" في قريتي (نزلة باخوم- اللوقا) التابعات لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

أشادت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، بتكاتف الجهود بين الجهات المسئولة بمحافظة أسيوط وفريق عمل الجمعية في قريتي (نزلة باخوم- اللوقا)، الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية؛ والعمل في ضوء خطة تشغيلية محددة بوقت زمني لإنجاز المهام اللازمة داخل تلك القرى.


وقال شنودة إبراهيم، مسئول مبادرة حياة كريمة من قبل جمعية رعاية أطفال السجينات، إن الهدف من الزيارة الميدانية الثالثة لقريتي (نزلة باخوم – اللوقا)، هو رفع الاحتياجات المتنوعة لأهالي القرى على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك نتيجة التعاون بين الرصد الميداني للجمعية من جهة، والبحث الميداني من قبل وزارة التضامن الاجتماعي من جهة أخرى.

وأثنى "إبراهيم" على التعاون الشديد من قبل المسئولين بمحافظة أسيوط وعلى رأسهم جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، إذ قامت بترتيب وتنسيق كافة اللقاءات بين ممثلي مبادرة حياة كريمة من قبل جمعية رعاية أطفال السجينات ومحافظ أسيوط.

وعن العمل خلال الفترة الحالية، بين مسئول المبادرة أنه جاري إعداد جاري التراخيص اللازمة لإجراء التدخلات على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير هذا العام؛ للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتتولى تنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتشمل المبادرة 277 قرية من المصنفة كونها الأكثر فقرًا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.
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