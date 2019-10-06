ثقافة البحر الأحمر تحتفل بنصر أكتوبر





واشتهر السادات بجرأته وحنكته ودهائه السياسي فعمل على التحضير لاسترجاع شبه جزيرة سيناء من قبضة إسرائيل إثر النكسة في حرب 1967، حيث تمكن بإدارته من هزيمتها بعد ثلاث سنوات من بداية حكمه في حرب أكتوبر 1973، حصل السادات عام 1978 على جائزة نوبل للسلام إثر توقيع معاهدة السلام في كامب ديفيد، وتم استشهاده في يوم 6 أكتوبر 1981 أثناء عرض عسكري احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر .



ونظم بيت ثقافة الحمراوين بالتعاون مع مدرسة فاطمة الزهراء الإدادية المشتركة ورشة فنية بمناسبة انتصارات حرب اكتوبر المجيد للمدرب لعرفات عبد الستار مستخدما الوان الفلوماستر والخشب وقام بتدريبهم على رسم ما يجول بمخيلاتهم من احداث اثناء الحرب والبطولات التى ذكرها التاريخ.



كما عقد بيت ثقافة سفاجا بعمل محاضرة بعنوان "دور الشباب في النهوض بالوطن" بمدرسة سفاجا الثانوية للبنين للمحاضر محمد سعد أوضح خلالها أهمية الشباب في بناء الأوطان وتقدمها وأنهم الركيزة الأساسية في العمل الجاد المثمر، فبهم ترقى الاَمم وتتقدم ومنهم يخرج الطبيب والمهندس والمعلم.

واصل فرع ثقافة البحر الأحمر احتفالاته بالذكرى ال 46 لنصر اكتوبر المجيد 1973، وفي اطار التعاون المشترك بين قصر ثقافة أبو رماد وإدارة حلايب التعليمية، نفذ قصر ثقافة ابو رماد بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية الثانوية التجارية المشتركة محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا -محمد انور السادات" حاضرها علي عبدالغني، متحدثا ولد أنور السادات بطل الحرب والسلام في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية وتخرج من الأكاديمية العسكرية، انضم إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة يوليو 1952، اختاره جمال عبد الناصر نائبا له.