جنرال إسرائيلي يعترف: كنا نعتقد أننا أقوى جيش في العالم قبل أكتوبر 73

استرجع الجنرال الإسرائيلي، يتسحاك بريك، ذكريات حرب أكتوبر "حرب يوم الغفران" 1973، وما فعله الجيش المصري بالإسرائيليين في تلك الحرب.



وقال بريك في حوار مع موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، إنه قبل الحرب، كانت الإسرائيليون يعيشون في حالة نشوة بالغة، وشعور هائل بالنصر، خاصة مع إسقاط طائرات الميج قبل الحرب.



وأضاف، كنا نعتقد أننا أقوى جيش في العالم، وأن المصريين لن تأتيهم الجرأة على شن حرب علينا، خاصة وأننا لدينا عائق بري" في إشارة إلى خط بارليف.



واستطرد اللواء الإسرائيلي الذي وجه خلال الفترة الماضية انتقادات شديدة للجيش، وحذر من أنه في طريقه للانهيار: "لكن المصريون فعلوها، وهاجمونا، وتركونا في صدمة تعيش معنا حتى اليوم".



وحذر بريك من أن القادم أسوأ بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وأن ما حدث في حرب أكتوبر سيكون لا شيئ بالنسبة لما سيحدث في المستقبل، وسط إشارات إلى أن الجيش المصري يعتبر الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.