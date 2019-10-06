للوقوف على مدى الإصابة.. فحوصات طبية للثنائي محمود وادى واسلام عطية

أجرى الثنائي محمود وادى، واسلام عطية، لاعبا الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم، عددًا من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية؛ لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها الثنائي أمس.





تبين من الفحص المبدئي الذي أجراه الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق، أنها شد في العضلة الخلفية للمهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي لشد في العضلة الأمامية للصاعد اسلام عطية، وستتحدد طبيعة البرنامج العلاجي والتأهيلي للثنائي على حسب درجة الشد لكلا اللاعبين.





كان المهاجم محمود وادي أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمس أمام الاتحاد السكندري الأمر الذي استدعى تغييره خلال الشوط الأول ، فيما أصيب إسلام عطية بشد في الأمامية خلال تدريبات الإحماء التي سبقت المباراة الأمر الذي تم معه استبعاده من قائمة الفريق.