الحركة الوطنية بالإسماعيلية يبحث سبل حل مشكلات المواطنين

عقد حربي كامل أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية في الإسماعيلية اجتماعا بهيئة مكتب امانة قسم ثاني، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة ومشاركة الأمانة فى الاحتفالية المرتقبة لامانة المحافظة بنصر 6 أكتوبر.



ناقش الاجتماع انتهاء الامانة من تسليم السير الذاتية لمرشحي المحليات من اعضاء امانة قسم ثانى، والمشكلات التى يتعرض لها المواطنين فى نطاق حي ثانى ومقترحات حلولها بالتواصل والتنسيق مع رئيس حى قسم ثاني.



وأكد الأمين العام للحزب بالاسماعيلية ضرورة العمل على زيادة عضوية امانة القسم خلال المرحلة القادمة، موجها الشكر في نهاية الاجتماع لجميع الحضور.