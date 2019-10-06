انتفاضة الآلاف من أكراد سوريا ضد العدوان التركي.. شاهد

شهدت مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الأحد، مظاهرات بالآلاف تنديدًا بالتهديدات التركية بشن عملية عسكرية على منطقة شرق الفرات.



وذكر المرصد السوري في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن المظاهرات شارك فيها سوريون من مختلف مكونات المنطقة بالإضافة لفعاليات عشائرية، حيث أعلنوا وقفوهم ودعمهم الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ومجلس رأس العين العسكري، رافعين رايات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".



وكان المرصد السوري قد أفاد مساء أمس، بأن القوات التركية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مناطق تركية واقعة على الحدود مع سوريا عند الجهة المقابلة لكل من تل أبيض ورأس العين وعين العرب كوباني.



ويأتي ذلك وسط استنفار متواصل من قبل المجالس العسكرية شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية، تحسبًا لهجوم تركي محتمل بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية شن عملية عسكرية شرق الفرات بأي لحظة.





