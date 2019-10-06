Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتفاضة الآلاف من أكراد سوريا ضد العدوان التركي.. شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:43 م
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
Advertisements
أحمد قاسم
شهدت مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الأحد، مظاهرات بالآلاف تنديدًا  بالتهديدات التركية بشن عملية عسكرية على منطقة شرق الفرات.

وذكر المرصد السوري في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن المظاهرات شارك فيها سوريون من مختلف مكونات المنطقة بالإضافة لفعاليات عشائرية، حيث أعلنوا وقفوهم ودعمهم الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ومجلس رأس العين العسكري، رافعين رايات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان المرصد السوري قد أفاد مساء أمس، بأن القوات التركية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مناطق تركية واقعة على الحدود مع سوريا عند الجهة المقابلة لكل من تل أبيض ورأس العين وعين العرب كوباني.

ويأتي ذلك وسط استنفار متواصل من قبل المجالس العسكرية شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية، تحسبًا لهجوم تركي محتمل بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية شن عملية عسكرية شرق الفرات بأي لحظة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكراد سوريا يسحبون مقاتليهم تنفيذا لاتفاق المنطقة الآمنة

أكراد سوريا يهددون أردوغان بـ حرب شاملة

ترشيحاتنا

صالح جمعة في عيون مدرب الأهلي.. تفاصيل مثيرة

مدرب المنتخب السابق يكشف سر خماسية الأهلي في مرمى أسوان

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد

أفضل دعاء للأبناء.. يحفظهم من كل مكروه وسوء

لأول مرة بعد أزمته مع الزمالك.. محمود كهربا يعود إلى مصر اعرف السبب

بـ تاتو جديد.. شاهد إطلالة هنا الزاهد بعد تعافيها من المرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى

بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد