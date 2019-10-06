في ذكرى نصر أكتوبر.. حفلة سخرية مصرية من متحدث الجيش الإسرائيلي على فيسبوك.. شاهد

تعرض أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي لحملة سخرية من المصريين حول هزيمة إسرائيل، في حرب 73.



رواد فيسبوك لم يكتفوا من السخرية عبر صفحاتهم حول هزيمة اسرائيل على يد الجيش المصري خلال 6 ساعات كما جاء في خطاب الرئيس الشهيد محمد انور السادات، وبادروا بإرسال رسائل هزلية إلى صفحة المتحدث الرسمي للجيش الاسرائيلي للسخرية منه في يوم انتصارات السادس من اكتوبر.



وأرسل أحد رواد التواصل الاجتماعي رسالة ساخرة إلى أفيخاي أدرعي قائلًا فيها " صباح الزفت على الكيان اللي علمنا عليه بحبة ميه وشوية خراطيم، صباحك كله كأبه ياافيخاي .. صباح النصر الدائم لينا والهزيمة ليكم".



وقام رواد فيسبوك بتداول صور ساخرة حول هزيمة الجيش الاسرائيلي على يد الجيش المصري، احتفالًا بانتصار أكتوبر العظيم.

