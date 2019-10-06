بعد تخفيض أسعار المحروقات .. اتحاد الفلاحين يناشد بتقليل أسعار الأسمدة الشتوية

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، أن مصر ليس لديها مشكلة في الأسمدة، حيث إن مصر تنتج 22 مليون طن من الأسمدة الأزوتية في حين تستهلك مصر 9 ملايين طن إذا لدينا فائض كبير منها، ولكن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والتوزيع.



وأشار "فرج" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن عطل مصانع الأسمدة أو أي من وسائل النقل السبب في حدوث أزمة في الأسمدة كل عام وليس قلة الإنتاجية كما يزعم البعض.



وناشد: بضرورة تقليل أسعار الأسمدة الشتوية وذلك بعد أن تم تخفيض أسعار المحروقات 25 قرشا ، في اللتر مما يجعله سبب في قلة أسعار نقل الأسمدة وذلك في سبيل دعم والوقوف بجانب الفلاحين ، كما طالب مراكز البحوث بزيادة نسبة الأسمدة المدعمة للمحاصيل الإستراتيجية لتواكب جودة المنتج صحيا .



وتابع :"لابد من وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحصول الموز، إذ أنه ليس من المحاصيل الاستراتيجية وفي نفس الوقت يحتاج إلى الكثير من الأسمدة فيحتاج الفدان الواحد إلى 13 شيكارة من الأسمدة.