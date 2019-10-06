تشبه زي المدرسة.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة.. وتعليق صادم لـ الجمهور

نشرت الفنانة ريهام أيمن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة جديدة لها بفرنسا.



وظهرت ريهام بإطلالة غريبة، مرتدية ملابس شتوية بجاكيت جلد وتنورة قصيرة تشبه بزى المدارس وهو ما علق عليه الجمهور :"طفلة صغيرة..بريئة".



ونسقت ريهام مع إطلالتها ماكياج مناسبا لإطلالتها الكاجوال مع تسريحة شعرها المعتادة.

