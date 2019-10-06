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مرأة

تشبه زي المدرسة.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة.. وتعليق صادم لـ الجمهور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:23 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ريهام أيمن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة جديدة لها بفرنسا.

وظهرت ريهام بإطلالة غريبة، مرتدية ملابس شتوية بجاكيت جلد وتنورة قصيرة تشبه بزى المدارس وهو ما علق عليه الجمهور :"طفلة صغيرة..بريئة".

ونسقت ريهام مع إطلالتها ماكياج مناسبا لإطلالتها الكاجوال مع تسريحة شعرها المعتادة.
تشبه زي المدرسة.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة.. وتعليق صادم لـ الجمهور
تشبه زي المدرسة.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة.. وتعليق صادم لـ الجمهور
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