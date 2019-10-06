تشبه زي المدرسة.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة.. وتعليق صادم لـ الجمهور

نشرت الفنانة ريهام أيمن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة جديدة لها بفرنسا.
وظهرت ريهام بإطلالة غريبة، مرتدية ملابس شتوية بجاكيت جلد وتنورة قصيرة تشبه بزى المدارس وهو ما علق عليه الجمهور :"طفلة صغيرة..بريئة".
ونسقت ريهام مع إطلالتها ماكياج مناسبا لإطلالتها الكاجوال مع تسريحة شعرها المعتادة.
وظهرت ريهام بإطلالة غريبة، مرتدية ملابس شتوية بجاكيت جلد وتنورة قصيرة تشبه بزى المدارس وهو ما علق عليه الجمهور :"طفلة صغيرة..بريئة".
ونسقت ريهام مع إطلالتها ماكياج مناسبا لإطلالتها الكاجوال مع تسريحة شعرها المعتادة.