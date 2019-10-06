عبد الله السعيد أساسيًا .. 3 أجانب يقودون بيراميدز فى مواجهة طلائع الجيش

أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز عن التشكيل الرسمي للمباراة، التي سيواجه خلالها منافسه طلائع الجيش، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مهدي سليمان.



خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكري، ولفريد كانون ، ومحمد فتحي



خط الوسط: عبد الله السعيد، عمر جابر وإيريك تراوري.



خط الهجوم : إبراهيم حسن، وجون أنطوي.



