مطروح تحتفل بذكرى معركة أكتوبر.. تزيين مباني مجالس المدن بالأعلام.. فتح الحدائق مجانا.. عرض فيلم الممر وعروض فنية ثقافية متنوعة.. والمحافظ يوجه بتعريف الطلاب بأحداث الانتصار العظيم

سكرتير محافظة مطروح يمر على عدد من حدائق المحافظة لمتابعة إقبال المواطنين عليها

محافظ مطروح يستقبل طلاب عدد من المدارس للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ46 طلاب يلقون أشعار وأغانى وطنية تعبر عن فرحتهم بذكرى انتصارات الشعب المصرى









احتفالا بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمطروح نفذت اليوم جميع الحدائق والمتنزهات توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بفتح أبوابها بالمجان للمواطنين.





كما قام المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة بالمرور على عدد من حدائق المحافظة لمتابعة إقبال المواطنين عليها.





ومن المقرر أن تشهد حدائق المحافظة استقبال مزيد من المواطنين مع احتفالات مساء الأحد حيث سيتم عرض فيلم الممر فى الثامنة مساء بحديقة كليوباترا كما تقيم مديرية ثقافة مطروح عروض ثقافية منوعة.





كما أقامت مديرية الثقافة بمطروح احتفالية فنية بمعسكر فرق الأمن بمطروح، حيث قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عروضها المتنوعة من التابلوهات منها "الترحيب، السامر، الكف"، كما قدمت فرقة التنورة عروضا مميزة وصاحب هذه العروض غناء فردى للفنان سليمان عبدالله .





من ناحية أخرى تزينت عدد من مبانى مجالس المدن بالأعلام إحتفالًا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.





كما وجه محافظ مطروح لإدارة الشئون الاقتصادية المشرفة على الحدائق ومجالس المدن، بفتح جميع الحدائق مجانا أمام المواطنين من أهالي المحافظة وزائريها يوم الأحد القادم مع الاستعداد لاستقبال المواطنين.





من ناحية أخرى استقبل محافظ مطروح طلاب عدد من المدارس للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمرحلة رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية بمدينة مرسى مطروح يتقدمهم الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، ومدراء المدارس ومديري التعليم الابتدائى والاعدادى ومدير الادارة التعليمية وبحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة.





قدم الطلاب التهنئة لمحافظ مطروح بمناسبة ذكرى الانتصار العظيم ، مع لبس عدد منهم للزى العسكرى للقوات المسلحة والشرطة استلهاما لروح اكتوبر ،و إلقاء أشعار وأغانى وطنية تعبر عن فرحتهم بذكرى انتصارات الشعب المصرى بقواته المسلحة واستعادة الأرض ، مع استمرار وتضحيات كفاح أبناء مصر ضد الإرهاب.





كما قام محافظ مطروح باصطحاب الطلاب إلى حديقة الغزالة بجوار ديوان عام المحافظة فى رحلة ترفيهية استمتع بها الطلاب معربين عن فرحتهم بما شاهدوه من تطوير بالحديقة التى تضم قاعة سينما وحديقة حيوانات مصغرة.





بينما وجه محافظ مطروح الشكر لأبنائه الطلاب على تهنئتهم بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة مع ضرورة تعريف الطلاب باحداث ذلك الانتصار العظيم وتنمية الوعى الوطنى لديهم.