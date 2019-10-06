جنش في الزمالك لعقد جلسة مع مرتضى منصور.. تعرف على التفاصيل

وصل إلى مقر نادي الزمالك منذ قليل محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض برفقة وكيل أعماله أحمد يحيى، لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى، لحل الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان الحارس أجرى مكالمة هاتفية بالأمس برئيس النادي شرح خلالها الحارس موقفه وأكد له رئيس النادى تقبل اعتذاره ووعده أيضًا بتعديل عقده بما يتناسب مع ما قدمه الحارس مع الفريق فى الموسم الماضى.



