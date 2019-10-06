فيديو جديد.. ملثمون يقتحمون مكتب قناة العربية والحدث في بغداد



نشرت قناة "العربية"، أمس السبت، لقطات مصورة توثق لحظة اقتحام مكتب القناة في العاصمة العراقية بغداد من قبل مسلحين ملثمين.



وقالت "العربية" إن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فرق الحماية على الانسحاب والمغادرة.



وروى مراسل "العربية" تفاصيل الهجوم، حيث قال إن سيارات سوداء أقلّت أشخاصًا ملثمين "ما يقارب 10 أشخاص"، يرتدون زيًا أسود، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر المتواجد في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة.

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وأضاف المراسل أن المسلحين أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول.



كما أكد المراسل وقوع إصابات بين فريق عمل القناة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمكتب تلقوا تأكيدات ووعودًا من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومسئولين آخرين بمتابعة تفاصيل الهجوم، وأكد أن هناك اجتماعا لكبار المسئولين تعهد أحدهم خلاله بفتح تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء.



بدوره، أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاعتداء على مكتب "العربية" و"الحدث" في بغداد، مطالبًا بفتح تحقيق بالهجوم، وتوفير الحماية اللازمة للفريق هناك.



