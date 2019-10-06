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فن

أحلى أيام مصر .. ليلى علوى تحتفل بانتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:13 م
6 اكتوبر
6 اكتوبر
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محمد بدران
نشرت النجمة ليلى علوى عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة احتفالا بنصر أكتوبر فى الذكرى الـ 46.

علقت ليلى علوى على الصورة قائلة: "النهاردة ذكرى احلى ايام مصر، يوم نصرنا 6 اكتوبر العظيم اللي رجع لينا فيه كرامتنا ورفع راسنا في العالم كله تحيه من القلب لجنودنا البواسل وارواح شهداؤنا الابرار ولروح صاحب قرار العبور بطل الحرب والسلام ".

واحتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عرض فيلم الممر، اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

وأعلنت شبكة DMC عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، والإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

كما يذاع فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.
أحلى أيام مصر .. ليلى علوى تحتفل بانتصارات أكتوبر
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