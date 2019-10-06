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أخبار العالم

كوريا الشمالية توجه تهديدا شديد اللهجة لـ أمريكا.. وتحذر من نهاية العالم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إن من غير الممكن أن تقدم الولايات المتحدة في غضون أسبوعين خططا بديلة للمحادثات النووية بينهما والتي كانت تجري في السويد على مستوى فرق العمل لكنها توقفت فجأة أمس السبت.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أنها قبلت دعوة السويد للعودة لإجراء مزيد من المناقشات مع بيونج يانج في غضون أسبوعين.

وقالت كوريا الشمالية إن الكرة الآن في ملعب واشنطن محذرة من أنها ستنتظر فحسب حتى نهاية العام لكي تغير الولايات المتحدة المسار.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية قوله إن بلاده ليست لديها الرغبة في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا إذا اتخذت واشنطن إجراءات عملية لإنهاء سياستها المعادية لكوريا الشمالية بغير رجعة.

وشددت كوريا الشمالية على مهلة نهاية العام التي حددها الزعيم كيم جونج أون لواشنطن لإبداء المزيد من المرونة في المحادثات، التي انهارت في فبراير خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي يونيو، التقى الزعيمان مرة أخرى في بانمونجوم، بالمنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين شطري كوريا، واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل.

لكن وزارة خارجية كوريا الشمالية قالت إن واشنطن لم تبد أي استعداد للمحادثات في السويد ولكنها سعت فقط لخدمة أهدافها السياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تنشر الولايات المتحدة قصة لا أساس لها من الصحة بأن كلا الجانبين مستعدان للاجتماع بعد أسبوعين.. ليس من المرجح على الإطلاق تقديم اقتراح يرقى إلى مستوى توقعات كوريا الشمالية واهتمامات العالم في غضون أسبوعين فحسب".
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