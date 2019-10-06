بكلمات مؤثرة ..أمينة تحتفل بانتصارات أكتوبر

نشرت المطربة امينة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة احتفالا بنصر أكتوبر فى الذكرى الـ 46.



علقت امينة على الصورة قائلة: "الذكرى 46 لنصر اكتوبر تحيا مصر ادخلوها امنين كل عام والجيش المصرى العظيم بخير الله الوطن الجيش".



احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عرض فيلم الممر، اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.



وأعلنت شبكة DMC عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، والإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.



كما يذاع فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.

