Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكلمات مؤثرة ..أمينة تحتفل بانتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:22 م
نصر اكتوبر 73
نصر اكتوبر 73
Advertisements
محمد بدران
نشرت المطربة امينة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة احتفالا بنصر أكتوبر فى الذكرى الـ 46.

علقت امينة على الصورة قائلة: "الذكرى 46 لنصر اكتوبر تحيا مصر ادخلوها امنين كل عام والجيش المصرى العظيم بخير الله الوطن الجيش".

احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عرض فيلم الممر، اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

وأعلنت شبكة DMC عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، والإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

كما يذاع فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.
بكلمات مؤثرة ..أمينة تحتفل بانتصارات أكتوبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن | حقيقة ارتباط دوللي شاهين بـ مدير أعمالها.. عرض فيلم الممر عبر شاشات التلفاز للمرة الأولى

عرض فيلم الممر علي شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الممر.. حكاية الفيلم الأسطوري ومواعيد عرضه على 4 قنوات

قنوات وموعد عرض فيلم الممر.. اليوم

نقدر نحقق أي مستحيل.. هنيدي يحتفل بنصر أكتوبر المجيد

لأسباب جماهيرية.. تعديل موعد عرض فيلم الممر

ترشيحاتنا

مدرب المنتخب السابق يكشف سر خماسية الأهلي في مرمى أسوان

صالح جمعة في عيون مدرب الأهلي.. تفاصيل مثيرة

ميتشو يخاطر أمام نادي مصر خوفا من لقاء القمة

عز وزين.. 5 أسباب وراء إخفاء زينة صور توأمها من أحمد عز

شاهد.. الظهور الأول للوافد الجديد لجهاز الأهلي

ماذا قال محمد صلاح عن ميتشو المدير الفني للزمالك؟ .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

تشبه زي المدرسة.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة.. وتعليق صادم لـ الجمهور

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى