إمام مسجد عراقي يدرب شباب السليمانية على الكونج فو ..فيديو

قال إمام مسجد عراقي ومدرب كونغ فو في مدينة السليمانية بشمال العراق، إن الدين والرياضة جزآن لا يتجزآن من أسلوب الحياة الصحي.





ومنذ عام 2000، يؤم هالو محمد رشيد (39 عامًا) الناس في الصلاة بمسجد في السليمانية، ويسرع بعدها لتدريب الشباب على ممارسة الرياضة القتالية.





وبالنسبة إليه، لا تتناقض الوظيفة التي يشغلها مع الرياضة، ويقول الإمام، إن الدين والرياضة مهمان للغاية للصحة البدنية والعقلية.





وأوضح "الدين لا يتعارض مع أي رياضة.. الرياضات عموما يعني الدين يؤمر بها.. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم (المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف)".





ويضيف "النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل (الكفار)... نحن (نقوم الآن بهذه التمارين) حتى يكون جسدنا صحيًا ويكون عقلنا صحيًا، الذي يمارس هذه الرياضة يشعر بالراحة النفسية والجسدية، والدين يأمر براحة الجسد وراحة العقل".





وتابع "هذه الرياضة تحتاج إلى التزام تام بالتمارين وبمواقيتها.. والدين يحثنا على هذا الالتزام.. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.. والإتقان لا يأتي إلا بالالتزام التام بالمواعيد وبالتدريبات".





وافتتح مركزا في عام 2006 لاستقبال الشباب الذين يرغبون في تقوية أجسامهم.. ودرب ما يقرب من 100 شخص في مركزه منذ ذلك الحين.





ومن بين أولئك الذين دربهم ديلشاد كمال البالغ من العمر 32 عاما، والذي يقول إنه فاز بعدة جوائز بفضل التدريبات التي علمها له رشيد.





ويتقاضى رشيد من كل متدرب 10 آلاف دينار عراقي (8 دولارات) شهريا، وهو مبلغ يقول إنه يكفي لتغطية تكلفة إيجار القاعة الرياضية.