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رياضة

ماذا قال محمد صلاح عن ميتشو المدير الفني للزمالك؟ .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:18 م
ميتشو
ميتشو
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عمرو ابوبكر
أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب السويس الحالي، أن ما يقدمه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول لـ الزمالك ليس سيئًا والصبر على تقييمه ضروري.

وأضاف محمد صلاح خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت، أن السوشيال ميديا تشكل ضغطا كبيرا على الأندية خلال الفترة الحالية والمدير الفني القوي هو الذي يستطيع أن يتفادى هذه الأخطاء ويتعامل بشكل احترافي مع هذه الأمور.

وأشار محمد صلاح الى أن ميتشو في فترة تجربة مجموعة لاعبين، ولابد أن ننتظر عليه حيث إنه مدير فني جيد، وأخطائه ملموسة.

وتابع:" المستشار مرتضى منصور يضع الثقة في المدير الفني "ميتشو" وهذه هي أهم نقطة، وفي المباريات المقبلة سوف يقوم الصربي ميتشو بتقديم أداء مميز.
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