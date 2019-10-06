رسائل المواطنين للجيش في ذكرى نصر أكتوبر.. فيديو

ذكريات لم ينسوها، انتصار عاشوا على إثره أكثر من ٤٦ عامًا ، شعور الحرية لا يوصف مدى سعادتهم وحفاظهم على توثيق لحظات الانتصار والاحتفال في الشوارع سواء بالكاميرات أو بالاحتفاظ بأوراق الجرائد القديمة التى نشرت خبر انتصارنا في الحرب أو فى ذاكرتهم.



وصف "سيد أحمد" الجيش المصرى بأنهم ليسوا جنودنا فقط بل رجالًا دافعوا عن أرضنا بدمائهم وهذا ما أثر في الشارع بشكل كبير حيث كان الميسورون ماديًا يتبرعون بأموالهم ويرفعون من الحالة المعنوية للجيش ويبثون روح المقاومة ودعم القوات المسلحة في الشوارع فكان الشعب المصرى على قلب رجل واحد.



قال "حسين أسامة" إن فترة الحرب بالأخص خلت مصر من اللصوص والجرائم بالرغم من حالة الحرب ، وأضاف "كنت أعمل في بورسعيد ورأيت عدد فدائيين لا حصر له" وأعرب عن تعجبه من هذا الشعب العظيم حيث كان الفقير يخصص من قوت يومه ويجعل زوجته تطبخ لأصحاب الثكنات العسكرية التى يصعب الوصول إليها ، وأكد على تذكره لهذه الحرب حتى يموت لأننا أخذنا أرضنا وحقنا، حيث تلقي خبر الانتصار عبر الراديو حيث كان يمثل وسيلة الاتصال الوحيدة بأخبار الحرب باحتفال المقاهى المصرية العريقة بالرقص على أغاني النصر.



وأكد"هانى سعيد" على مدى فرحته بالانتصار وقال أنه لم يأت خبر تسبب في سعادته من وقتها وأضاف "خالد عبد القادر" أن حرب أكتوبر بينت هوية الشعب المصري وموقفه النبيل في الشدائد تجاه الجيش الذى يضحى بجنوده دفاعا عن الوطن واستردادا للأرض المحتلة وجيش مصر مقدس عند الشعب فهم مازالوا يدافعون عن سيناء بدمائهم حتى الآن.





فيما استرسل "محمد عبد الغنى" عند سؤاله عن الحرب فقال :"لا يجب تسميته انتصار أكتوبر بل تسميته عظمة أكتوبر".

وأضاف عن مدى سرية الحرب ولذلك حدث الإنتصار ولكن الاحتفال لم يكن سريًا أبدا فخرج الشعب المصرى فى أفواج للاحتفال في الشوارع.