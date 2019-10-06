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رياضة

تشيلسي يستعرض برباعية في شباك ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:17 م
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
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محمد السعيد
حقق فريق تشيلسي فوزا عريضا على نظيره ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف تشيلسي عن طريق تامي أبراهام ( د 17)، ماسون مونت ( د 24)، كانتي ( د40)، باتشواس ( د 89)، داني إنجز في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عن النقطة السابعة في المركز الـ 16.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
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