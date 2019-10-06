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منوعات

لآخر مرة.. عرض كنوز مقبرة توت عنخ آمون في بريطانيا قبل وصوله مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:16 م
تمثال توت عنخ آمون
تمثال توت عنخ آمون
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أحمد قاسم
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال عشرات القطع الأثرية التي عُثر عليها بمقبرة توت عنخ آمون، وذلك في الفترة ما بين 2 نوفمبر المقبل حتى 3 مايو 2020.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كنوز الفرعون المصري الشاب ستفتح أمام الجمهور لآخر مرة قبل عرضها بشكل دائم في مصر، وذلك احتفالًا بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922.

المعرض الذي سيفتتح باسم "كنوز الفرعون الذهبي" سيضم أكثر من 160 قطعة أثرية، فيما يأتي ذلك ضمن جولة عالمية لكنوز توت عنخ آمون اشتملت على 10 مدن من حول العالم، قبل أن يعود إلى مصر، حيث يستقر فى المتحف المصرى الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة إلى الأبد.

وقال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وهو مستشار في المعرض، "لا توجد حضارة لديها هذا القدر من الثروة، هذا هو السبب في أنها حضارة رائعة، ومن المتوقع أن يتم عرض أربع من الخواتم الذهبية الخمسة الموجودة على ظهر يدي الملك وأربعة من الأساور الثلاثة عشر الموجودة على ذراعيه.

وكان معرض توت عنخ آمون في فرنسا قد حقق نسبة إقبال كثيفة، حيث اجتذب المعرض قرابة الـ1.4 مليون زائر، مما جعله الأكثر زيارة فى معارض باريس على الإطلاق.

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