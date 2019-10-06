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أخبار العالم

السعودية تقدم تسهيلات لدخول الشركات الأجنبية في البورصة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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رويترز
قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم الأحد إنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.

وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015. ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
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