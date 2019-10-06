منة جلال تهنئ ريم البارودي بعيد ميلادها: اختى وكل حاجة في الدنيا

هنأت الفنانة منة جلال، صديقتها النجمة ريم البارودي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم حيث إنها من مواليد 6 أكتوبر.



نشرت منة جلال، صورا جمعتهما سويًا عبر صفحتها على موقع الصور "إنستجرام"، وعلقت عليها: "اختى وحبيبتى وكل حاجة في الدنيا دى، كل سنة وانتى طيبة وعقبال 100 سنة نجاح ياقلبي الجدعة قوى ربنا يخليكى ليا والف مبروك قيد عائلى كسرتى الدنيا عقبال كل سنة".



كانت الفنانة ريم البارودي أبدعت في مسلسل قيد عائلي، بطولة الفنان صلاح عبد الله والفنانة ميرفت أمين.



واحتل مشهد للفنانة ريم البارودى المركز الثالث بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعدما حقق ما يقرب من 150 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحه، حيث كشف المشهد عن صدمتها نتيجة وفاة نجلها داخل أحداث العمل.



