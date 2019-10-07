منتخب السويس يتعاقد مع محمد صلاح خلفا لـ ميمي عبد الرازق

صرح محمد هلال رئيس نادى منتخب السويس بأن مجلس الإدارة نجح فى التعاقد مع مدير فنى جديد خلفا للكابتن ميمى عبد الرازق بعد أن تعذر استمراره مع الفريق نظرا لظروفه الصحية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح منذ عدة أسابيع خلال توليه مسئولية الفريق فى فترة الإعداد.



وقال رئيس النادى إن التعاقد مع محمد صلاح بعد التفاوض مع 3 مدربين على مستوى جيد ولديهم الخبرة فى صعود أندية للدورى الممتاز لتحقيق آمال جماهير السويس فى عودة ناديها للدورى الممتاز بعد طول غياب.



وأضاف رئيس النادى أن الكابتن محمد صلاح لاعب منتخب مصر والزمالك السابق قرر اختيار سعيد عبد العزيز مدرب عام وعبد الشافى محمد مدرب حراس مرمى مع الإبقاء على الجهاز الإدارى بقيادة فريد شوقى والدكتور محمد جمعة مديرا للجهاز الطبى وسيبدأ محمد صلاح مهامه الجديدة بالسويس اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

