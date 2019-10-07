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ديني

ما حكم المرور بين الصفوف فى صلاة الجماعة.. الإفتاء تجيب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
حكم المرور بين الصفوف
حكم المرور بين الصفوف فى صلاة الجماعة
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الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز المرور بين الصفوف فى صلاة الجماعة، مشيرةً إلى أن الأفضل اجتنابه خروجًا من خلاف العلماء في جوازه وعدم جوازه.

وأضافت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم المرور بين الصفوف فى صلاة الجماعة»، أنه إذا دعت الحاجة إليه فلا حرج، وإن أمكن اجتناب المرور بين الإمام والصف الأول خلفه فهو أفضل، وسترة الإمام تكفيه وتكفي المصلين خلفه.

وذكرت ما قاله الإمام مَالِكٌ فى بيان حكم المرور بين الصفوف فى صلاة الجماعة وهو قوله: " لَا أَكْرَهُ الْمُرُورَ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ".
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