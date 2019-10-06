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برلمان

حقوق البرلمان: كلمة السيسي في احتفال أكتوبر تحمل رسائل عدة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:26 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى القاها بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار السادس من اكتوبر بعث بعدة رسائل للداخل والخارج مفادها أن المصريين قادرون على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا او خارجيا.

قال "عابد " فى بيان له اليوم أن أكبر دليل على ذلك هو تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أن مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية، مهما تعدد أشكال الحرب وتغيرت أساليبها مؤكدا ان الرئيس السيسى يعى كل حرف فى هذه الكلمات وايضا الشعب المصرى يعى كل حرف فى هذه الكلمات فهذا الشعب العظيم هو الذى تصدى لأكاذيب وإشاعات وسموم منصات السوشيال ميديا وجميع وسائل الإعلام التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وفى مقدمتها قناة الجزيرة.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن الرئيس السيسى كسب الرهان فى ثقته الكاملة فى الشعب المصرى العظيم وقدرته على الوقوف صفا واحدا للحفاظ على الدولة.

ووجه النائب علاء عابد تحية من القلب للزعيم البطل الرئيس محمد انور السادس صاحب قرار وانتصار السادس من أكتوبر كما وجه تحية قلبية لجميع من شاركوا من صقور قواتنا المسلحة الباسلة وشهداء مصر الأبرار فى هذا الانتصار العظيم الذى استردت فيه مصر والأمة العربية العزة والكرامة.
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