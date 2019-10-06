موسيقى الشرطة تشارك زوار المتحف المصري ذكرى نصر أكتوبر العظيم.. فيديو وصور



سيطرت حالة من الفرحة علي زوار المتحف المصري بالتحرير اليوم الأحد،حيث بدأوا في التوافد علي المتحف منذ صباح اليوم ليجدوا في إستقبالهم موسيقي الشرطة.



صباح عبد الرازق مدير عام المتحف قالت لكاميرا موقع صدي البلد أثناء تواجدنا في المتحف،ان هذا بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم.



وقد رصدنا تفاعلا كبيرًا من الزوار مع الموسيقي وما عزفته الفرقة،خاصة الأطفال الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع أفراد الفرقة أثناء العزف.



وكان مفاجئا ومثيرا تفاعل الزوار الأجانب مع الفرقة،والذين حرصوا علي التقاط الصور لها بزيها المميز،كما صفقوا لها بحرارة عقب الانتهاء من عزفها.



وانتقي أعضاء الفرقة وقائدها عددا من الاغاني الوطنية لعزفها،ومن أشهرها يا أغلي إسم في الوجود ويا حبيبتي يا مصر،بجانب السلام الوطني الذي حرص الحضور علي ترديده مع الفرقة.