لتنفيذ مشروع بالوعات الأمطار.. خدمات مرورية بشارع المخيم الدائم بمدينة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بمنطقة شارع المخيم الدائم والذى سوف يشهد إجراء أعمال لتنفيذ مشروع إنشاء بالوعات صرف الأمطار (بشارع المخيم الدائم) القادم من طريق النصر قبل منزل كوبرى الفنجرى المتجه إلى المخيم مسافة 15م بجوار منزل الكوبرى ، ثم قطع طريق المخيم بجوار المنزل للوصول إلى نادى مدينة نصر.





وتكون مواعيد العمل ليلًا فقط من الساعة 12,05 صباحًا للساعة 6 صباحًا فقط خلال الفترة من يوم 7/10/2019 ولمدة خمسة أيام فقط.



