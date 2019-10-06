إبراهيم نجم: أدعو الشباب إلى عدم الانسياق خلف المخططات الشيطانية

هنأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة .



وأكد الدكتور إبراهيم نجم ، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين وسيفه الذي قدم ولايزال العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري ومواجهة المخاطر والمؤامرات التى تحاك ضده حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء .



ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى بيانه، كافة جموع الشعب المصرى إلى الالتفاف حول قواته المسلحة الأبيّة التى تدافع بعزة وكرامة عن مقدرات الشعب والذود عن أراضيه .



كما دعا نجم ، الشباب إلى عدم الالتفات مطلقا والانسياق خلف المؤامرات والشائعات التى تستهدف ضرب أمن واستقرار الوطن وتعطيل ما تحقق من تنمية فى مختلف المجالات وأن يكونوا على قدر المسئولية فى هذه المرحلة التى يمر بها وطننا الغالى مصر والتى تحتاج من الجميع إلى بذل الجهد والتفانى فى العمل والعرق حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب .



وثمّن نجم التضحيات والبطولات التى تسطرها القوات المسلحة ورجالها البواسل فى مواجهة جماعات الغدر والخيانة ومخططاتها الشيطانية وسعيها الدؤوب لإدخال البلاد فى نفق مظلم ، مطالبًا الجميع باستلهام روح انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها لمواجهة المكائد والمؤامرات وتدحر التنظيمات والجماعات الإرهابية .



وتوجه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد جميع شهداءنا الأبرار، الذين روّوا بدمائهم الطاهرة تراب مصرنا الغالية وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يجنبها مكر الماكرين وكيد الحاقدين الغادرين .