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ديني

هل يجوز الوضوء بدون استنجاء.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:10 م
الوضوء بدون استنجاء
الوضوء بدون استنجاء
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء،من سائل يقول " هل يجوز الوضوء بدون استنجاء.

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر، أنه يجوز الوضوء بدون استنجاء، موضحًا أن الاستنجاء لإزالة الأذى من البدن أو ما يعلق من البدن من نجاسة بعد قضاء الحاجة وليس شرطا للوضوء الاستنجاء.

وأكمل: إذا لم يكن ثمة نجاسة فيتوضأ مباشرة ، كمن خرج منه ريح ولم يترتب عليه نجاسة فليس شرطا أن يستنجى من خروج الريح بل يتوضأ مباشرة.

مسح الأذنين في الوضوء هل فعله النبي

قال الدكتور عبد الله المصلح، الداعية السعودي، إنه من المتفق عليه بين جمهور العلماء أن مسح الأذنين مشروع وفعله قربة إلى الله.

وأضاف المصلح في لقائه على فضائية "اقرأ"، أن الخلاف بينهم على أنه سنة أو واجب، فالحنابلة والمالكية يقولون بأنه واجب ودليلهم حديث ابن عباس أنه قال "توضأ النبي ثم مسح على رأسه أقبل وأدبر وأدخل أصبعيه في داخل أذنه ومسح ظاهر أذنيه بالإبهام" والحديث صحيح، منوها أن القول بالوجوب أولى طبقا لحديث النبي المذكور.

وتابع: مسح الأذنين في الوضوء مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو سنة، فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة؛ لما روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ) والحديث مختلف في صحته، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة، وبناء على ذلك ، فمن نسي مسح الأذنين، فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح.
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