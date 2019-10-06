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أخبار البلد

رئيس لجنة سلامة الغذاء تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد لبائعي سمكة الأرنب السامة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن سمكة الأرنب السامة يتركز السم بداخل جلدها وذلك في المراحل الأولى.

وأكدت عضوة المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بعد ذلك ينتقل السم إلى الغدد والكبد الخاصة بالسمكة، التي بطبيعة الحال ينتقل إلى باقي الجسم بما في ذلك اللحم، وتكون سامة ومميتة.

وأوضحت زكي، أن فصل اللحم يحتاج الي درجة احترافية عالية بالمراحل الأولى، علي غرار اليابان التي تستخدم ذلك النوع من الأسماك بالسوشي ويتعامل معها أمهر الطباخين، ويكون ذلك قليل جدا لتفادي مخاطرها.

وأفادت رئيس لجنة سلامة الغذاء، بأنه يجب عمل تشريع يوجة تهمة القتل العمد علي من يصطاد أو يبيع أو يروج لتلك السمة السامة بالسوق المصرية، مضيفة انها اصبحت منتشره في الاونة الاخير ويتم بيعها علي شكل سمك فيلية للمواطنيين لرخص سعرها.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية لا تستطيع وحدها الصمود اما جشع وغش التجار، لأن التاجر يستند الي بند التعسف ضد استعمال الوظيفة، ويقاضي جهات التفتيش، مضيفة ان لا يوجد عقوبة علي بيع تلك الأسماك إلا تشميع المحل بالاحمر وعقوبة فض التشميع 150 جنيها، وحبس صاحب المحل أو الثلاجة، غالبا ما يكون صاحبها بشكل صوري لكي يتفادي المالك الأصلي المحاكمة.
رئيس لجنة سلامة الغذاء تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد لبائعي سمكة الأرنب السامة
رئيس لجنة سلامة الغذاء تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد لبائعي سمكة الأرنب السامة
رئيس لجنة سلامة الغذاء تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد لبائعي سمكة الأرنب السامة
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