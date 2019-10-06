كيف استهدف الطيران الإسرائيلي الفريق سعد الدين الشاذلي يوم النكسة.. فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي أيقونة عسكرية مصرية أبهرت العالم بعبقريته الفاذة في العلوم العسكرية، فهو أحد القيادات الهامة التي خططت لحرب اكتوبر وكان له فضل عظيم في هزيمة الجيش الاسرائيلي، حيث يتملك بطولات عسكري لا تكفي تدوينها في مجلدات العزة والفخر، فهو له الفضل في تأسيس سلاح المظلات والصاعقة المصرية التي يشيد بها العالم حتى وقتنا هذا، فوصفه الجميع بأنه قائد عظيم صنع انتصارات أثلجت قلوب المصريين بعد هزيمة 67 .



وفي ذكرى السادس من أكتوبر التي تحل علينا اليوم لا يمكن أن يمر هذا اليوم دون أن يكون للفريق سعد الدين الشاذلي النصيب الاكبر في الحديث عن مواقفه العسكري الجليلة، لهذا يستعرض صدى البلد كيف تم استهدافه من قبل الجيش الاسرائيلي هو ومجموعة أخرى من القيادات العسكرية في 5 يونيو 1967.



روى الفريق الشاذلي عن حادث كاد يفضي بروحه هو والقيادات العسكرية، خلال لقائه مع برنامج شاهد على العصر الشهير الذي تم تسجيله في 90 القرن الماضي.



وبحسب رواية سعد الدين اتجه بناءً على تعليمات من المشير عبد الحكيم عامر في يوم 5 يونيو إلى مطار فايد، بعد أن تم دعوة قادة الفرق في اجتماع عسكري هام بالمشير عامر آنذاك، حيث تم إرسال طائرة عسكرية إلى الشاذلي للتوجه إلى الاجتماع المزمع.



وحين وصل سعد الدين الشاذلي في ميعاده المحدد في الساعة 6 صباحًا تبادل الحديث مع قادة الفرق الذي لم يتخطى عددهم 8 قيادات وهم يمثلون راس الجيش آنذاك، لحين بدء الاجتماع الذي تم دعوته إليه.



وفي لحظات تفاجأ الفريق الشاذلي ومن معه من قيادات العسكرية خلال انتظار المشير عبد الحكيم عامر بعدة انفجارات هائلة ، وحين استطلع سعد الدين والقيادات العسكرية الأمر وجدوا أن المطار الذي كانوا متواجدين به تم استهدافه، وضربه من قبل الطيران الاسرائيلي .



وتساءل سعد الدين الشاذلي بأن الوقت الذي شنت اسرائيل فيه الحرب في 67 لم يكن هناك قائد في موقعه، جاء عن طريق الصدفة أم كان مخططا إليه، ليثير هذا الحادث عددا من علامات الاستفهام الكبرى، بحسب وصف الشاذلي.



وأوضح الشاذلي أنه إذا كانت اسرائيل ركزت في قصفها الجوي على القيادة التي كانت متواجدة بالقرب من المطار، كان سيصبح هذا الأمر مكسب مهول حيث سيصبح الجيش المصري جسد بدون رأس التي تمثله القيادات العسكرية .



ومن خلال إجراء الاتصالات اكتشف الشاذلي و القادة بأن جميع مطارات مصر تم قصفها من قبل العدو الاسرائيلي، ليقرر القادة إلى العودة لمواقعهم عبر سيارتهم العسكرية في حين لم يتمكن الشاذلي العودة بالطائرة العسكرية، بسبب سيطرة الجيش الاسرائيلي على المجال الجوي المصري.



