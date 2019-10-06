مودريتش يدخل فى صفقة تبادلية بين ريال مدريد و توتنهام.. ويوفنتوس يحاول إفسادها

أكدت بعض التقارير الإيطالية على إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد وتوتنهام، ينتقل بموجبها لوكا مودريتش إلى النادي اللندني مقابل ذهاب إريكسن إلى العاصمة الإسبانية.



ويتبقى أقل من عام في عقد إريكسن مع توتنهام، لذلك يمكنه الرحيل مجانًا إلى أي فريق جديد بعد نهاية الموسم الجاري دون دفع مقابل لفريقه.



في المقابل يريد الريال تجديد دماء خط وسطه بعد كبر سن مودريتش، لذلك قد يعود الكرواتي مرة أخرى إلى ناديه السابق توتنهام خلال الموسم القادم.



يذكر أن يوفنتوس يحاول أيضًا ضم إريكسن بعرض راتب كبير على اللاعب، إلا أن الأمور تصب في صالح ريال مدريد حتى هذه اللحظة وفق مصادر مقربة من الطرفين.