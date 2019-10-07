Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لهذه الأسباب .. احذروا تناول السمك الفيليه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:04 م
لهذه الاسباب .. احذروا
لهذه الاسباب .. احذروا من تناول السمك الفيليه
Advertisements
اسماء محمد
حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قطاع الارشاد البيطرى، من تناول السمك الفيليه هذه الايام لأن اعداده بهذه الطريقة يخفى ملامح وشكل السمك الحقيقي مما يجعل الوقوع فى فخ الغش التجارى أمرا سهلا مما يهدد صحتنا بالخطر خاصة فى ظل انتشار بعض الانواع السامة مثل سمكة الارنب .

وأوضحت "نوح" أنه خلال الايام الماضية وقعت ضجة كبيرة بسبب تسمم وموت افراد اسرة واحدة فور تناول سمكة الأرنب السامة
وكانت الكارثة الاكبر ان هذه السمكة متواجدة فى مدن كثيرة ابرزها اسوان والقاهرة والاسكندرية و مرسى مطروح و قد اصيب بعض الافراد بالتسمم عقب تناولها.

وأضافت ان الجهات المعنية والرقابية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من سمكة الارنب ولكن مازال هناك احتمال استمرار تواجدها فى الاسواق لدى بعض التجار الجشعين ، لذا ينصح بالابتعاد تماما عن تناول سمك الفيليه لانه قد يكون مصنوعا من سمكة الارنب.

ونوهت بأن سمكة الأرنب الواحدة تكفي لقتل مئة شخص لأن تأثير سم سمكة الارنب الضار يظهر خلال ساعتين الى 3 ساعات بعد تناولها بل يظل داخل جسم الانسان لمدة 11 سنة كاملة مما يعرضه لمتاعب كثيرة .
Advertisements

ترشيحاتنا

أسماء قادة القوات المسلحة خلال نصر السادس من أكتوبر

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

محمد جمعة لمنتقدي «الممر»: لا يوجد أي عمل فني خالٍ من العيوب

بعد إصابته أمام ليستر سيتى.. محمد صلاح بصحبة يسرا في دبي.. شاهد

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

صدمة جديدة لـ الزمالك.. الأبيض مهدد بفقدان قائده في مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أوف شولدرز وشعر مموج.. يسرا في إطلالة هادئة مع محمد صلاح في دبي ..شاهد

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير