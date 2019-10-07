لهذه الأسباب .. احذروا تناول السمك الفيليه

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قطاع الارشاد البيطرى، من تناول السمك الفيليه هذه الايام لأن اعداده بهذه الطريقة يخفى ملامح وشكل السمك الحقيقي مما يجعل الوقوع فى فخ الغش التجارى أمرا سهلا مما يهدد صحتنا بالخطر خاصة فى ظل انتشار بعض الانواع السامة مثل سمكة الارنب .



وأوضحت "نوح" أنه خلال الايام الماضية وقعت ضجة كبيرة بسبب تسمم وموت افراد اسرة واحدة فور تناول سمكة الأرنب السامة

وكانت الكارثة الاكبر ان هذه السمكة متواجدة فى مدن كثيرة ابرزها اسوان والقاهرة والاسكندرية و مرسى مطروح و قد اصيب بعض الافراد بالتسمم عقب تناولها.



وأضافت ان الجهات المعنية والرقابية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من سمكة الارنب ولكن مازال هناك احتمال استمرار تواجدها فى الاسواق لدى بعض التجار الجشعين ، لذا ينصح بالابتعاد تماما عن تناول سمك الفيليه لانه قد يكون مصنوعا من سمكة الارنب.



ونوهت بأن سمكة الأرنب الواحدة تكفي لقتل مئة شخص لأن تأثير سم سمكة الارنب الضار يظهر خلال ساعتين الى 3 ساعات بعد تناولها بل يظل داخل جسم الانسان لمدة 11 سنة كاملة مما يعرضه لمتاعب كثيرة .

