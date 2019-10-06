الصين توجه صفعة عنيفة لـ إيران.. وتنسحب من صفقة بـ5 مليارات دولار

وجهت الصين صفعة جديدة إلى إيران، بانسحاب بكين من صفقة نفطية مع طهران بقيمة 5 مليارات دولار.



وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنة عبر موقع وزارة النفط الإيرانية، أن شركة النفط الصينية الحكومية انسحبت من صفقة تطوير حقل بارس الضخم للغاز الطبيعي في البحر، والذي انسحبت منه شركة توتال الفرنسية.



وقال زتجتة إن إيران ستعمل بنفسها على تطوير حقل بارس.



ويعتقد أن انسحاب الصين من الصفقة، وكذلك توتال الفرنسية، جاء بسبب مخاوف الوقوع تحت طائلة العقوبات الثانوية الأمريكية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.



وتعود صفقة تطوير حقل بارس إلى حقبة ما بعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية عام 2015.