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برلمان

لتجاوز الأزمات الحالية.. الفحام يطالب الشعب المصري بعودة روح انتصار أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:19 م
الفحام
الفحام
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القسم السياسي
قال الدكتور محسن الفحام، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن تلك الهجمة الشرسة من الشائعات التى تتفنن فيها جماعة الإخوان الإرهابية خاصة ما يعرف باسم الشائعات الملونة أو تحاول الوقيعة بين المواطن والدولة المصرية مستغلة تصريحات غير حقيقية وكاذبة لإفساد التلاحم الموجود بين المواطن وأجهزة الدولة المصرية مما يزيد التوتر بين الحكومة والشعب.

وأضاف خلال حضوره احتفالات نصر حرب أكتوبر المجيدة الذي نظمه اتحاد شباب عمال مصر برئاسة النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد، أن ما شهدته البلاد خلال الفترة من عام ١٩٦٧ وحتى انتصار أكتوبر ١٩٧٣ من تضامن وتلاحم وإنتماء وطنى على أعلى مستوى أدى إلى رفع الروح المعنوية للجيش المصرى ودفعته لتحقيق الاعجاز التاريخى فى اقتحام خط بارليف المنيع وتحقيق النصر.

وطالب الفحام شباب العمال والشعب المصرى كله استلهام ذلك فى عودة الوعى وتفعيل الشعور بالانتماء الوطنى خلال هذه الفترة المهمة التى تمر بها البلاد حاليًا.

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، على عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مضيفًا على ضرورة الالتحام الوطنى وراء القيادة السياسية حتى نتمكن من تجاوز الأزمات الحالية .
لتجاوز الأزمات الحالية.. الفحام يطالب الشعب المصري بعودة روح انتصار أكتوبر
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