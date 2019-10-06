أول تعليق من جورديولا على خسارة مانشيستر سيتي من ولفرهامبتون

حقق فريق ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل ، بانتصاره على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.



وعلق جوارديولا على سقوطه عقب نهاية المباراة خلال المؤتمر الصحفي حيث قال: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية لكننا تلقينا الأهداف من الهجمات المرتدة، لقد كان يومًا سيئًا بالنسبة لنا وخسرنا المواجهة".



وأكمل: "حان الآن موعد عودتنا في جدول الترتيب، فالمسافة مع ليفربول كبيرة وهم لا يخسروا النقاط هذا الموسم، لكننا لا نزال في شهر أكتوبر".



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ولفرهامبتون للنقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند النقطة 16 في المركز الثاني ، خلف ليفربول المتصدر بـ 8 نقاط كاملة.



