Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من جورديولا على خسارة مانشيستر سيتي من ولفرهامبتون

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:30 م
جورديولا
جورديولا
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل ، بانتصاره على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وعلق جوارديولا على سقوطه عقب نهاية المباراة خلال المؤتمر الصحفي حيث قال: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية لكننا تلقينا الأهداف من الهجمات المرتدة، لقد كان يومًا سيئًا بالنسبة لنا وخسرنا المواجهة".

وأكمل: "حان الآن موعد عودتنا في جدول الترتيب، فالمسافة مع ليفربول كبيرة وهم لا يخسروا النقاط هذا الموسم، لكننا لا نزال في شهر أكتوبر".

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ولفرهامبتون للنقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند النقطة 16 في المركز الثاني ، خلف ليفربول المتصدر بـ 8 نقاط كاملة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشيلسي يواصل سلسلة النتائج السلبية مع لامبارد ويتعادل مع ليستر سيتي

مانشستر سيتي يهزم بورنموث بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي ..فيديو

اهداف مباراة مانشيستر سيتى وبورنموث فى الدورى الانجليزى ..فيديو

جورديولا يعترف بتراجع مستوى مانشيستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يلاحق ليفربول على الصدارة

رقم سلبي.. مانشيستر سيتي يسقط بثلاثية أمام نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

اللجوء إلى الشرطة.. تراشق متبادل بين ليفربول وليستر بسبب محمد صلاح

فيديو نادر .. ماذا قال الشعراوي في محاضرة ألقاها على جنود حرب أكتوبر؟

في ذكرى 6 أكتوبر .. هذا سر أسرى إسرائيل و البيجامة الكاستور

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

اخبار الفن .. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز بتوقيع محمد صلاح .. وكندة علوش لجمهورها: خلي كلامك محترم

جهود مكثفة لكشف لغز اختطاف طفل الستامونى.. ووالده: طلبوا نصف مليون جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاحمر الستان .. ريم البارودى تتألق بإطلالة أنثوية فى عيد ميلادها

على قديمه.. آبل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة.. لوحة مفاتيح مجسمة في آيفون

صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة