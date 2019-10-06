سمير فرج يروي ذكرياته في حرب أكتوبر المجيدة .. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الأستراتيجي واحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة، إن الحرب كانت مباغته ومفاجئه للعدو، حتي انهم لم يعلموا بموعد الحرب حتى رأوا الطيران المصري يعبر القناة ويوجه ضربات قاسمة للعدو الإسرائيلي.



ونوه، "فرج" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، بأن أسعد لحظة في حياته حينما التقطوا رسالة واضحة من قائد سلاح الطيران الإسرائيلي يأمر الطيارين بعدم الأقتراب لقناة السويس بمسافة تصل لـ 15 كيلو متر، والذي كان أقصى مدى للصواريخ المصرية.



وأضاف أنه في تلك اللحظة تيقن من انتصار القوات المصرية، نظرا لعدم وجود اي تدخل من القوات الجوية الإسرائيلية.



