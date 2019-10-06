عمرو دياب يثير أزمة غير متوقعة بالأردن .. تفاصيل

أثار المطرب العالمي عمرو دياب أزمة غير متوقعة بالاردن و بحسب عدد من التقارير الصحف الاردنية، بأن عمرو، تسبب في زيادة نسبة الإشغالات الفندقية بمدينة العقبة ورم، أثر إقامته حفله الغنائي التي أحياها أول أمس الجمعة على ضفة خليج العقبة.



وأفادت الغد الاردنية ان نسبة الاشغال الفندقي بالعقبة، زاد عبر الأيام الماضية إلى نسبة وصلت 95% .



وأوضحت الغد ان الحركة التجارية في المدينة بالمدينة الأردنية تشهد نشاطا ملحوظ من قبل الحاضرين للحفل من الدول العربية، خاصة من سوريا وفلسطين