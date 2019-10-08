Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف | فسيخ الإسكندرية فيه سم قاتل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تسبب الفسيخ الفاسد في إصابة ما يقرب من تسمم 66 شخصا بمحافظة الإسكندرية وعلى الرغم من التحذيرات بعد تناوله استقبل مركز السموم اليوم 5 حالات جديدة مصابة بالتسمم الغذائي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر مخزون كاف من مصل التسمم الممباري والذي يستخدم في حالات التسمم.  

وحذر مركز السموم المواطنين في الإسكندرية بعدم تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداد بالبيت كونه يحتوى على مادة سامة تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي ثم الوفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: المخزون الاستراتيجي من مصل التسمم الممباري كافٍ ومتوفر بالمستشفيات

التسمم الممباري.. الصحة: ممنوع تناول الفسيخ نهائيا

من التسمم الممباري إلى تحذير الصحة.. القصة الكاملة لـ كارثة فسيخ الإسكندرية

ثمن المصل 100 ألف جنيه.. الصحة تطالب بوقف تناول الفسيخ.. برلمانيون: به ميكروب مجهول وطريقة صنعه وتخزينه غاية الخطورة على المواطنين

الفسيخ القاتل .. من الإسكندرية إلى الشرقية تزايد حالات التسمم وسط تحذيرات بمنع تناوله

أزمة تسمم الفسيخ تتواصل بالإسكندرية.. وارتفاع عدد المصابين لـ 35 شخصا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. السلطة الفلسطينية حذفت كل ما يتعلق بـ إسرائيل من المناهج

الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

هل ادخار المال للظروف الطارئة عليه زكاة .. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

92 مليون يورو مكافآت للاعبين.. برشلونة يعلن قيمة تجهيزات فرقه الرياضية

لا علاقة له بالحقيقة.. ماذا قالت أرملة إيلي كوهين عن مسلسل The Spy ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها