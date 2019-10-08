فيديوجراف | فسيخ الإسكندرية فيه سم قاتل

تسبب الفسيخ الفاسد في إصابة ما يقرب من تسمم 66 شخصا بمحافظة الإسكندرية وعلى الرغم من التحذيرات بعد تناوله استقبل مركز السموم اليوم 5 حالات جديدة مصابة بالتسمم الغذائي.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر مخزون كاف من مصل التسمم الممباري والذي يستخدم في حالات التسمم.



وحذر مركز السموم المواطنين في الإسكندرية بعدم تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداد بالبيت كونه يحتوى على مادة سامة تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي ثم الوفاة.