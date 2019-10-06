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فن

محمد رمضان يروج لكليبه الجديد السلطان بهذه الطريقة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:57 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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قسم الفن
قرر الفنان محمد رمضان استخدام دعايا مختلفة فى الترويج الى كليب أغنيته الجديد "السلطان" والتى من المقرر طرحها خلال الايام القليلة المقبلة.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو لجمهوره وهم رقصون ويغنون على احد مقاطع الاغنية وعلق قائلا: " انتظرو السلطان قريبا".

يذكر ان أول دويتو يجمع بين الفنان محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، حقق نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 160 مليونا و684 الف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
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