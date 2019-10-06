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فن

وعيونها تملي صاحية.. تامر حسين يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:55 م
تامر حسين
تامر حسين
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قسم الفن
نشر الشاعر تامر حسين صورة من انتصارت حرب 6 أكتوبر علي حسابه عبر موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" احتفالا بهذه المناسبة المجيدة.

وعلق عليها قائلا: " الذكري 46 لنصر اكتوبر العظيم .. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحيه وعيونها في كل ناحيه وفي مليون اتجاه... تحيا مصر حره تحيا الف مره تحيا مها يجري لنهاية الحياة".

وتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان تامر حسني في اخر البوماته الغنائية "عيش بشوقك" من خلال اغنية "ناسيني ليه".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسين كانت أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب والتي طرحها مؤخرا وحقق من خلالها نجاحا كبير.
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